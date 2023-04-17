Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Soner K'nin (35) kullandığı 37 BJ 577 plakalı otomobil, Karpuzlu Mahallesi'nde, Alaettin V. (72) yönetimindeki 55 JB 323 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Ayhan K. (25), Hikmet G. (35), Berati C. (36), Özkan K. (40), Dursun Hatun V. (67) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title