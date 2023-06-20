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Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre S. idaresindeki 55 KN 876 plakalı hafif ticari, Baraj Yolu Caddesi Makasbaşı mevkisinde Necati A'nın kullandığı 55 KT 282 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Çakır A. ve Elanur A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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