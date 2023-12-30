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Samsun'da hafif ticari araçla motosiklet çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kemal Kurd (34) yönetimindeki 55 AGV 773 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Altınay Kavşağı mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Erdoğan'ın (67) kullandığı 55 NY 557 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki Anıl Nizam (29), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Erdoğan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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