Samsun'da Hafif Ticari Araçla Kaza: Bir Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil hafif ticari araca çarptı ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lütfi U. idaresindeki 55 RU 633 plakalı otomobil, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi Prof. Seyfullah Ediz Sokak'ta önünde seyreden Adem İ'nin kullandığı 34 AFB 26 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel