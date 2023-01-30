Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İsmail Emir Kırcıl idaresindeki 55 JP 434 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Dudayev Bulvarı'nda İsmail Demircioğlu'nun kullandığı 03 UK 024 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kırcıl, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA / Güncel