Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı engelli ağır yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli ağır yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli ağır yaralandı.
Çarşamba-Salıpazarı karayolunda, C.Y. (63) idaresindeki 55 FC 022 plakalı hafif ticari araç, Salıpazarı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz C'ye (53) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek ağır yaralanan Aziz C, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.
Aziz C, buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Zihinsel engelli Aziz C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel