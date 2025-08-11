Samsun'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, bisiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran hafif ticari aracın sürücüsü, aracın devrilmesi sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

M.M.D. (25) yönetimindeki 34 LM 1580 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde önüne çıkan bisiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım

Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi

Bozkurt işareti yapan ünlü müzisyen hakkında şaşırtan karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.