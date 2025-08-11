Samsun'da Hafif Ticari Araç Tarlaya Devrildi, Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, bisiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran hafif ticari aracın sürücüsü, aracın devrilmesi sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
M.M.D. (25) yönetimindeki 34 LM 1580 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop karayolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde önüne çıkan bisiklet sürücüsüne çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu yaralanan sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel