Samsun'da Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gizem Yiğit (21) idaresindeki 34 UN 0643 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Gizem Yiğit ile akrabası Ezgi Nisa Y. (17) yaralandı. Ağır yaralanan Gizem Yiğit ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ezgi Nisa Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gizem Yiğit'in İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN