Samsun'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Samsun'da bir hafif ticari aracın akaryakıt istasyonu tabelasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Serpil A'nın kullandığı 55 ZA 804 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücüsü ile yolculardan Ceren A, Hatice A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel