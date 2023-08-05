Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle her iki araç da refüje çıkarken, otomobil aydınlatma direğine çarptı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.