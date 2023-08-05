Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle her iki araç da refüje çıkarken, otomobil aydınlatma direğine çarptı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolu Havza Otogar kavşağında, ilçe merkezinden otogara geçmekte olan Sefer Çakan (51) idaresindeki 60 KS 090 plakalı hafif ticari araç, Ankara yönüne seyreden Uğur Gündüz (30) yönetimindeki 55 AUH 80 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç refüje çıkarken, otomobil aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Zeynep Gizem Gündüz ve Yiğit Efe Çakan yaralandı.
Olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Gündüz ile Zeynep Gizem Gündüz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan Samsun-Ankara kara yolunda, trafik bir süre servis yolundan sağlandı.