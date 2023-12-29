Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.A. (59) idaresindeki 55 RN 993 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Yamanlı Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen İ.B'nin (57) kullandığı 55 AIM 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan İ.Y. (57) ve H.Y. (52) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.