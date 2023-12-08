Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Rahmi Aytekin (43) yönetimindeki 55 ABB 360 plakalı hafif araç, Samsun- Ankara kara yolu Havza Küçük Sanayi Sitesi yan yolu İnönü Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Abdullah Köseoğlu (63) idaresindeki 55 HV 722 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç sürücü ile araçta bulunan Muhsin Turgut (37) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.