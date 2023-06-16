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Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Tamer T'nin kullandığı 55 AKH 386 plakalı otomobil, Elekli mevkisinde karşı yönden gelen Dursun Ali T. idaresindeki 55 FA 929 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Aynur T, Alaaddin T, Hatice T, Yunus T, Ali T. ve Havva T. ile kızı Azra T. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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