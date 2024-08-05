Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde Kerim Y. idaresindeki 55 E 0904 plakalı otomobil ile Doğukan Ümit S. idaresindeki 52 EZ 143 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçta bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.