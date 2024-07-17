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Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı ve biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Ömer T'nin kullandığı 55 AOE 599 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet M. (43) idaresindeki 55 AAY 703 plakalı kamyonet, 19 Mayıs Mahallesi Suoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savurulan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Seydi Mertcan B. (28) ile Ömer Faruk A'ya (30) çarptı.

Sürücü Ömer T, yayalar Seydi Mertcan B. ile Ömer Faruk A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seydi Mertcan B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından savrulan hafif ticari aracın yayalara çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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