Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.