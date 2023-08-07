Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hasan Hacıoğlu (36) yönetimindeki 53 ABC 222 plakalı hafif ticari araç, Samsun Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda, Kurtuluş Aslan'ın (40) kullandığı 55 SH 347 plakalı kamyonetle çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta sıkışan sürücü Hacıoğlu, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yola sızan mazotu temizledi.