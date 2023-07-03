Samsun'da Hafif Ticari Araç ile Cip Çarpıştı: 1 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile cip çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralanan kişi, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Canlı Mahallesi'nde Gülşah Ç. idaresindeki 06 BGU 401 plakalı cip ile Murat Ş. idaresindeki 34 CZT 874 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonucu 06 BGU 401 plakalı cipte bulunan Oktay S. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel