Samsun'da Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç hendeğe devrildi ve aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak sürücü kurtarılamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hendeğe devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Rüstem Şen'in (75) kullandığı 55 ABH 324 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler mevkisinde hendeğe devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.