Samsun'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari araçta 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ağır yaralı A.K. başka hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

C.K. (33) idaresindeki 61 AIH 277 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu üzeri Çarşamba ilçesi Öğretmenevi karşısında orta refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Daha sonra karşı şeride geçen araç devrildi.

Kazada araç sürücüsü C.K. (33) ile N.K. (65), E.K. (14), N.K. (29) ve A.K. (59) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan A.K. buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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