Samsun'da hafif ticari araç çarptı, çocuk yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı. Kaza sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı.
Ayhan K'nin (41) kullandığı 55 FK 772 plakalı hafif ticari araç, Emirefendi Mahallesi Okul 2'nci Sokak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Nur Özdemir'e (8) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulans ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel