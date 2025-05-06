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Samsun'da Hacı Adayları için Uğurlama Töreni Düzenlendi

Samsun'da Hacı Adayları için Uğurlama Töreni Düzenlendi
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Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen uğurlama töreninde, 68 hacı adayı kutsal topraklara gitmek üzere dualarla uğurlandı.

SAMSUN (AA) Samsun'un Havza ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Kevser Caminde ikindi namazına müteakiben düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, 68 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 kişinin de özel şirketler aracılığı ile hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gideceğini dile getirerek, "Hac yolculuğu, kutsal olduğu kadar çile ve günahlardan arınma yoludur. Allah sizleri hacılığı kabul olunan kullarından eylesin. Sizlerden isteğimiz, Havza'dan Ravza'ya selamlarımızı iletmeniz." dedi.

Törende duanın ardından hacı adayları, yakınlarıyla vedalaştı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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