Samsun'da Haber Alınamayan Kişi Irmakta Ölü Bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan kişi, ırmakta ölü bulundu. Mustafa Kayhan'ın ayakkabı yüklü tırın dorsesinden dökülen malzemelere bakmak için bölgeye gittiği ve ırmağa düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.