Samsun'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon

Samsun'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon
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Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla getirilen gümrük kaçağı ürünler satışı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 18 elektronik sigara ve 20 kaçak sigara ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan ülkeye getirilen gümrük kaçağı ürünleri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 18 elektronik sigara, 20 kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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