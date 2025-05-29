Samsun'da Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi

Samsun'da Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi
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Samsun'da jandarma, gümrük kaçağı ürünler sattığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 210 kol saati, 160 güneş gözlüğü ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan ülkeye getirilen gümrük kaçağı ürünleri sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin (38) iş yerinde yasa dışı yollardan ülkeye getirilen gümrük kaçağı ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 210 kol saati, 160 güneş gözlüğü, 4 kilogram nargile tütünü ile 32 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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