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Samsun'da Gümrük Kaçağı Tıraş Makineleri Ele Geçirildi

Samsun'da bir iş yerine yapılan operasyonda gümrük kaçağı 38 tıraş makinesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ayrıca 6 matkap ve 25 şarjlı vidalama da bulundu. Bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.