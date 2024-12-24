Samsun'da Gümrük Kaçağı Makaron Operasyonu: 15 Bin 200 Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 15 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron ve 4 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 15 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 15 bin 200 gümrük kaçağı boş makaron, 4 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.