Samsun'da Gümrük Kaçağı İçki Operasyonu: 89 Şişe Ele Geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 89 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen içkilerin sahibi hakkında işlemler devam ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 89 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 89 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.