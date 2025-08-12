Samsun'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla 25 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Atakum ilçesinde yapılan çalışmalarda 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel