Samsun'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla 25 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Atakum ilçesinde yapılan çalışmalarda 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
