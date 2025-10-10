Haberler

Samsun'da Gümrük Kaçağı 25 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Samsun'da Gümrük Kaçağı 25 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 25 cep telefonu ile diğer elektronik eşyalar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde kaçak elektronik eşya ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 25 gümrük kaçağı cep telefonu, tablet, 26 şarj kablosu ile 21 şarj başlığı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
