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Samsun'da Gümrük Kaçağı 210 Elektronik Dereceli Termos Ele Geçirildi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, burada yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 210 elektronik dereceli termos ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 210 elektronik dereceli termos ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, burada yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 210 elektronik dereceli termos ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Operasyon İlkadım Samsun Güvenlik Operasyon Kaçakçılık Ekonomi Güncel Haberler

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