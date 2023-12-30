Samsun'da gözaltına alındı

SAMSUN'DA GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şüphelinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Samsun'da gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.