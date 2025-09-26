Samsun'da Gözaltı: Annesiyle İlişki Yaşadığını İddia Ettiği Kadını Kaçırdı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde L.B., (29), annesiyle gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği M.G'yi (43), 2 arkadaşı ile birlikte otomobille ormana kaçırarak darbetti. Kardeş 2 şüpheli gözaltına alınırken, L.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Atakum ilçesinde L.B., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği M.G.'nin kaldığı otelin önüne gitti. Arkadaşları M.C.A. (26) ve M.C.A. (24) kardeşler de kendisine eşlik etti. M.G. otele gireceği sırada şüpheliler tarafından darbedildikten sonra ayaklarından sürüklenerek kiralık araca bindirildi. M.G., Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürülüp darbedildi. M.G., devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol ortasında bırakılmış bir araçta bulundu. Bölgede araştırma yapan jandarma, M.C.A. ve M.C.A.'yı ormanda yakalayıp gözaltına aldı. L.B.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,