Samsun'da Görme Engellilere Beyaz Baston Dağıtıldı

Samsun'da görme engelli 15 kişiye beyaz baston dağıtıldı.

Altınokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz, dernek binasında düzenlenen programda, beyaz baston bağışını yapan Zerrin Uluhan'a teşekkür etti.

Gürbüz, görme engelliler için beyaz bastonun önemine işaret ederek, "Bu bizim için gerçekten hayati bir mesele. Beyaz baston, bir başkasına muhtaç olmadan evimizden işimize gitmemizi sağlayan bir araç. Emeği geçin herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Uluhan ise bastonların kullanıcılara hayırlı olmasını temenni etti.