Samsun'da Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Samsun'un Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, caddelerde su birikintilerine ve trafikte aksamalara neden oldu. Yayalar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
Samsun'da aniden bastıran gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Merkez Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar zor anlar yaşadı.
Araç sürücüleri yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.
Atatürk Bulvarı'nda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.