Samsun'da göçükte hayatını kaybedenlerin cenazeleri bulundu

DİĞERİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Samsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde kendilerine ait arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden diğerinin de cenazesine ulaşıldı. Ekiplerin toprak altından çıkardığı Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar'ın cenazeleri, ambulansla morga götürüldü.