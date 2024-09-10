Samsun'da göçükte hayatını kaybedenlerin cenazeleri bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden diğerinin de cenazesine ulaşıldı. Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar'ın cenazeleri ambulansla morga götürüldü.
DİĞERİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Samsun'un Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi'nde kendilerine ait arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişiden diğerinin de cenazesine ulaşıldı. Ekiplerin toprak altından çıkardığı Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar'ın cenazeleri, ambulansla morga götürüldü.