Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Göçük Altında Mahsur Kalan İki Kişi İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Samsun'un Bafra ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Evrenuşağı Mahallesi'nde evlerinin önündeki arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aydın (28) ve amcasının damadı Sabri Bayraktar'ı (56) kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler iş makinesinin de kullanıldığı çalışmaları dikkatli bir şekilde yürütüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Aydın Samsun Bafra

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

Ünlü kick boksçunun kafasına sıktılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı?
title