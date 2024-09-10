Samsun'da Göçük Altında Mahsur Kalan İki Kişi İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Samsun'un Bafra ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Evrenuşağı Mahallesi'nde evlerinin önündeki arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aydın (28) ve amcasının damadı Sabri Bayraktar'ı (56) kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler iş makinesinin de kullanıldığı çalışmaları dikkatli bir şekilde yürütüyor.