Samsun'da Göçük Altında Mahsur Kalan İki Kişi İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aydın ve Sabri Bayraktar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Samsun'un Bafra ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Evrenuşağı Mahallesi'nde evlerinin önündeki arazide su kuyusu açarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aydın (28) ve amcasının damadı Sabri Bayraktar'ı (56) kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler iş makinesinin de kullanıldığı çalışmaları dikkatli bir şekilde yürütüyor.