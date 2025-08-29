Samsun'da Gitar Çantasındaki Cips Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da Gitar Çantasındaki Cips Paketinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, gitar çantasında gizlenmiş 40,40 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da gitar çantası içerisindeki cips paketine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri E.K. (39) ve Ş.Y'yi (32) Kavak'ta durdurdu.

Zanlıların üzerinde ve yanlarındaki çantalarda arama yapan ekipler, gitar çantasındaki cips paketine gizlenmiş 40,40 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
