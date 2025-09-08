Samsun'da Gıda Fiyatları Üzerine Denetimler Başladı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan denetimlerde, ekipler kırtasiye malzemeleri, okul ürünleri, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.

Meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden barkot okutarak denetleyen ekipler, fahiş fiyat artışı olan ürünler hakkında tutanak tutarak iş yerinden savunma talep etti.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki yerel bir zincir markette denetlemeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla denetimleri sıklaştırdıklarını dile getiren Turpçu, "Denetimlerimiz genellikle '6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında 'haksız fiyat artışı' olup olmadığını, diğer taraftan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması 'Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği' kapsamında da ürünlerin üzerinde mevzuata uygun bir şekilde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığına özellikle dikkat ediyoruz. Tabii bu kapsamda da yine ürünlerle ilgili olarak kasa fiyatı üzerinde denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz." dedi.

Rafta indirimli görünen ürünlerin kasadaki fiyatlarla uyuşmadığı konularla karşılaştıklarını söyleyen Turpçu, "1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ürettiğimiz denetim faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde bugüne kadar 2 bin 100 market denetledik, 575 kafe restoran denetimini gerçekleştirdik. Yine diğer işletmeler nezdinde de 1100 işletmeyle ilgili denetimlerimizi gerçekleştirdik ve toplamda da 3 bin 700 civarında işletmemizin denetimini gerçekleştirdik. 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 550 işletmemizden savunma talep ettik. Yine özellikle sebze meyve reyonlarında ürünlerin üzerindeki künyelerin bulunup bulunmadığını, künyeler üzerinden haksız fiyat artışı olup olmadığını denetleme konusunda da kararlılıkla denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.