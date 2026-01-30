Haberler

Zincir marketlerde ramazan ayı öncesi fiyat denetimi

Güncelleme:
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, ramazan ayı öncesinde zincir marketler ve kasaplarda gıda fiyatlarını denetledi. 2025 yılı içerisinde 4 bin 700 işletmede 470 bin ürün kontrol edildi.

SAMSUN Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde zincir marketler ile kasaplarda, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fiyat artışlarına ilişkin denetim gerçekleştirildi. Kent genelinde 2025 yılı içerisinde 4 bin 700 işletmede, 470 bin ürün denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren zincir market şubeleri ile kasapları kapsayan kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları incelenirken, raf ile kasa fiyatları karşılaştırıldı ve ürünlerin gramaj uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, haksız rekabetin, fahiş fiyat uygulamalarının ve fırsatçılığın önüne geçilmesi amacıyla etiketlerde yer alan fiyatların son değişim tarihi ile önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini de mercek altına aldı.

YAKLAŞIK 470 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Denetimlerin düzenli şekilde yapılmaya devam edileceğini söyleyen Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, "Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde sürdürülen yaygın ve yoğun denetim çalışmaları Samsun'da da etkin şekilde devam etmektedir. 2025 yılı içerisinde kent genelinde 2 bin 400 market, 999 kafe ve restoran ile bin 300 diğer sektör işletmesi olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 işletmede denetim yapıldı. Bu süreçte yaklaşık 470 bin ürün denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda düzenlenen tutanaklar, haksız fiyat artışı tespiti olması halinde değerlendirilmek üzere bakanlığımız bünyesindeki 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilmektedir" dedi.

