Samsun'da Gıda Denetimleri: 20 Milyon Lira İdari Para Cezası Uygulandı

Samsun'da bu yıl yapılan 18 bin 758 gıda denetiminde Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı faaliyette bulunan işletmelere 20 milyon 62 bin 849 lira idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hazır yemek üretimi ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini sürdürdü.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere, 1413'ü üretim, 11 bin 899'u satış olmak üzere toplam 13 bin 312 gıda ve yem işletmesinde 2025 yılında 145 kontrol görevlisi tarafından 18 bin 758 denetim yapıldığını bildirdi.

Denetimlerde 2 bin 159 numune alınarak incelendiğini belirten Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Toplu tüketim yerlerinde 439 adet numune alınmıştır. Bunlardan da 53 adedi uygunsuz olarak sonuçlanmıştır. Gerek bu numune sonuçları gerekse de denetim yaptığımız işletmelerde denetim elemanlarımız tarafından tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle işletmelerimize idari yaptırımlar da uygulanmıştır.

2025 yılı içerisinde şu ana kadar işletmelerimize 20 milyon liranın üzerinde para cezası kesilmiştir. Tabii bizim yaptığımız denetimler yanında tüketicilerimizin de bu konuya duyarlı yaklaşmaları son derece önemli. Alo 174 ihbar hattımız var. Bu ihbar hattına da 1208 ihbar gelmiştir. Bu ihbarlar da gıda denetim ekiplerimiz tarafından vakit kaybetmeden hızlı şekilde değerlendirilmiş ve uygunsuzluk tespit edilen yerlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır."

Yılmaz, gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüketici sağlığını tehlikeye düşürecek hiçbir hususa göz yummayacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasıyla devam etmektedir. Bugüne kadar bu şekilde gerçekleştirildi. Bundan sonra da aynı hassasiyetle denetim faaliyetlerimize devam edilecektir. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. O yüzden tüketicilerimizi herhangi bir işletmede uygunsuzluk gördükleri takdirde mutlaka ihbar hattımıza bildirmeleri hususunda bir kez daha uyarmak istiyorum."