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Samsun'da Gezici Kütüphane ile Sokak Oyunları Festivali Düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen Gezici Kütüphane, Samsun'da çocuklara kitap ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tanıtıyor. Etkinlikte çocuklar oyunlarla eğlenirken kitap hediyeleri de verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Samsun'a gönderilen "Gezici Kütüphane", çocukları kitabın yanı sıra unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla da tanıştırıyor.

Gazi İl Halk Kütüphanesi'ne 2024 yılında teslim edilen Gezici Kütüphane, bugüne kadar yaklaşık 30 noktada aralarında mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının da olduğu yaklaşık 5000 çocuğa kütüphane hizmeti götürdü.

Çocukların kitaplara ulaşması sağlanırken Gezici Kütüphane ile sokak oyunlarıyla ilgili çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi tarafından bu kapsamda düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları şenliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Batıpark'ta düzenlenen şenlikte çocuklar seksek, halat çekme, sandalye kapmaca, ip atlama ve çuval yarışı gibi sokak oyunlarını oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Şenlikte veliler de nostaljik anlar yaşadı. Çocukluk oyunlarını izlemeye dayanamayan bazı veliler, çocuklarıyla beraber oyunlara katıldı.

Etkinliğe katılan çocuklara ayrıca kitap hediye edildi. Çocukların yüzleri boyandı, katılımcılara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.

Gazi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mikdat Malat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları kitaplarla birlikte sokak oyunlarıyla da buluşturmak istediklerini söyledi.

Bazı oyunların artık unutulmaya başlandığına dikkati çeken Malat, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hem unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı hatırlatmak ve öğretmek hem de biz ebeveynlere eskiden oynadıkları çocukluk oyunlarını tekrar hatırlatmak amacıyla buradayız. Kütüphane otobüsümüzle birlikte bu ve benzeri etkinliklerde Samsun halkının hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

"Çocukluğumun oyunlarını tekrar yaşamak harika bir deneyim oldu"

Çocuğuyla şenliğe katılan Soner Han Sağlam ise "Çocukluğumuzun oyunları olan seksek, halat çekme gibi oyunları görünce çocuğumu da alıp geldim. Çocuğum 2,5 yaşında ve biz dışarıda oynayan bir nesildik. Çocukların da böyle bir ortamda oyun oynadığını görmek beni çok mutlu etti. Çocukluğumun oyunlarını tekrar yaşamak harika bir deneyim oldu." diye konuştu.

Hasret Adıyaman Erbay da "Çocuklar ev içinde sıkılıyor. Burada çuval yarışı, halat çekme ve seksek gibi oyunları oynadılar. Biz bu oyunları sokakta oynuyorduk, çocuklarımız da programla tanışmış oldu. Kitap ödülleri çocukları kitaba daha yakınlaştırdı." dedi.

Şenliğe katılan çocuklardan Bartu Gül, çok eğlendiğini belirterek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. En sevdiğim oyun halat çekme oldu ve sandalye kapmaca oyununda ikinci oldum." dedi.

Meryem Erbay ise kitap hediye edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İpek Demircan da bir zamanlar anne babasının oynadığı oyunları oynamaktan çok keyif aldığını belirtti.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel

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