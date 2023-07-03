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Samsun'da Geri Manevra Yapan Kamyonetin Altında Kalan Kadın Kurtarıldı

Samsun'da Geri Manevra Yapan Kamyonetin Altında Kalan Kadın Kurtarıldı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın, aracın forklift yardımıyla kaldırılmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın, aracın forklift yardımıyla kaldırılmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Sofuoğlu Caddesi'nde F.B. idaresindeki 55 AFE 146 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada yolda yürüyen Zekiye U'ya çarptı.

Zekiye U, çarpmanın ardından kamyonetin altında kaldı. Yaralı kadın, kamyonetin kasa kısmının çevredeki bir iş yerine ait forklift tarafından kaldırılmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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