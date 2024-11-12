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Samsun'da Geri Manevra Yapan Araç Yaşlı Adamı Öldürdü

Samsun'da Geri Manevra Yapan Araç Yaşlı Adamı Öldürdü
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Samsun'un İlkadım ilçesinde geri manevra yapan bir hafif ticari aracın çarptığı 71 yaşındaki Mesut Bahar, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü S.A., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı Mesut Bahar (71), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.A. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 10 Kasım'da İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. S.A.'nın (31) geri manevra yaptığı Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafif ticari araç, arkadaki Mesut Bahar'a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bahar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YİNE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Hastanedeki tedavisi süren Mesut Bahar dün akşam hayatını kaybetti. Bunun üzerine sürücü S.A., savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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