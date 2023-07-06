Samsun'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında hurda araç lastikleri alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki hurda araç lastikleri yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

?Yangın bugün Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Bir geri dönüşüm fabrikasında bulunan hurda araç lastikleri birden alev aldı, Lastiklerin tutuşup alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler; yangına müdahale etti. Güçlükle kontrol altına alınan yangında çok sayıda lastik zarar gördü.