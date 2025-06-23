Samsun'da Gençlik ve Spor Festivali'nde Yeşilay Stant Açtı

Samsun'da Gençlik ve Spor Festivali'nde Yeşilay Stant Açtı
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Samsun'daki Gençlik ve Spor Festivali'nde açılan Yeşilay stantı, çeşitli spor etkinlikleri ve oyunlarla katılımcılara keyifli anlar sundu. Festival, Atakum Çobanlı İskelesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Samsun'daki Gençlik ve Spor Festivali kapsamında Yeşilay stant açtı.

Atakum Çobanlı İskelesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlendi.

Festivalde Yeşilay stant açıldı.

Badminton ve pickleball'a, ok atışlarından basketbola, şişme çocuk oyunları ve tramboline kadar pek çok etkinlik düzenlendi. Masa oyunları ile akıl ve zeka oyunları da festivalde ilgi gördü.

Tüm gün boyunca çocuklar ve yetişkinler alanda çeşitli oyunlarla eğlendi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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