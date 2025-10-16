Samsun'da Gençlere Yönelik Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Samsun'da Yeşilay Samsun Şubesi tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gençlere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Atakum Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 100 genç katıldı. Program kapsamında gençlere, bağımlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal etkileri hakkında bilgi verilerek sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması hedeflendi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin bağımlılıklara karşı bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Güneş, "Bugün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Atakum Gençlik Merkezi'nde gönüllü gençlerimizle birlikte bağımlılıkla mücadelede farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Alkol, madde, tütün, davranışsal bağımlılık ile internet ve kumar bağımlılığı konularında gençlerimizi bilgilendiriyoruz." dedi.

Seminerde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Güneş, "Gençlerimizin bağımlılık türlerini tanımasını ve bunlardan korunmak için gerekli bilgileri edinmesini hedefliyoruz. Bugün lise mezunu yaklaşık 100 gencimizle bu çalışmayı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.