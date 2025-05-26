Samsun'da Genç, Tartıştığı Babasının Evini Ateşe Verdi

Samsun'da Genç, Tartıştığı Babasının Evini Ateşe Verdi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Akın A. (18), babasıyla tartışmasının ardından evini ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, Akın A. gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Akın A. (18), babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Yangın büyümeden söndürülürken, Akın A. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'taki 6 katlı bir binanın 4'üncü katında oturan Akın A. ile babası tartıştı. Akın A., yalnız başınayken evi ateşe verip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Başta 'Kasten yaralama' olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Akın A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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