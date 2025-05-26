Samsun'da Genç, Babasına Sinirlenerek Evi Ateşe Verdi

Samsun'da Genç, Babasına Sinirlenerek Evi Ateşe Verdi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, babasıyla yaşadığı geçimsizlik sonucu sinirlenerek evini ateşe veren 18 yaşındaki Akın A., gözaltına alındı. Olayın ardından yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde babasına sinirlenip evi ateşe veren Akın A. (18), gözaltına alındı.

Yangın, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Yıldıray Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla geçimsizlik yaşayan Akın A., sinirlenerek eve girip, kimsenin olmadığı sırada ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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