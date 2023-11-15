Samsun'da gelin arabası kaza yaptı: 2 yaralı

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde seyir halindeki gelin arabası sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikteki boş araziye düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Kaptanoğlu (24) idaresindeki 55 AGG 061 plakalı gelin arabası, konvoyda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metre yüksekliğindeki boş araziye düştü. Kazada, Kaptanoğlu ve yanındaki Selinay Koca (24) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gelin ve damat ise kazayı yara almadan atlatırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.