Samsun'da Geleneksel Düğün Daveti: Köy Okuması

Samsun'un Alaçam ilçesinde uzun yıllardır devam eden davul zurna eşliğinde "köy okuması" adındaki düğün daveti geleneği sürdürülüyor.

Göçkün Mahallesi'nde, düğün günü köyün gençleri davul zurna eşliğinde tek tek bütün evleri dolaşıp, düğün sahibinin adına hane sahiplerini düğüne sesli bir şekilde davet ediyor.

Geleneğe göre, köy sakini olan davetlilere düğün davetiyesi verilmiyor. Köy halkının memnuniyetle karşıladığı "köy okuması" adı verilen gelenekte köyün gençleri davul zurnayla oyunlar eşliğinde vatandaşları düğüne davet ediyor.

Düğün sahiplerinden Tahsin Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün daveti geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Sancar, 63 yaşında olduğunu, aklının erdiği günden beri köylerinde bu geleneğe şahitlik ettiğini belirterek, "Köyümüz yaklaşık 300 hane, yaklaşık 1500 nüfusu var. Düğünlerde herkes kapı kapı dolaştırılır davul zurna ile. Yıllardır devam ediyor gelenek." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor

Mahalle muhtarı Süleyman Ceylan da "Yıllardan beri atalarımızdan gelen örf ve adetlerimizden dolayı evler tek tek, hane hane düğüne okunmaktadır. Köye dışardan gelen eşimiz, dostumuz veyahut yabancı olan arkadaşlarımıza düğün davetiyesi veriliyor ama bu mahallenin halkına davetiye verilmiyor." dedi.

Davul ve zurnaya eşlik ederek düğün daveti yapan gönüllü gençlerden Fuat Atay "Asırlardır Alaçam'da köy okuması tabiriyle düğün öncesi ev ev davul zurnayla yapılan bu davet, gelecek nesillere aktarılarak örf ve adetlerin sürdürülmeye çalışıldığı bir gelenek." şeklinde konuştu.